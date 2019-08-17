В Крыму "семёрка" врезалась в дерево, один человек погиб — видео

В Крыму на трассе Воронцовка — Воинка водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб, ещё двое пострадали. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

На кадрах видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения, а также был существенно смят. На месте ЧП работают спасатели, которые извлекают пострадавших и погибшего.

Пострадавшие доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Причины ДТП выясняются.