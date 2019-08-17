На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области возник пожар

На шахте "Грамотеинская" в Кузбассе зафиксировано возгорание, в ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, из шахты эвакуировали 43 человека, к настоящему моменту пожар ликвидирован.

— На момент возгорания в шахте находилось 48 человек. Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пятеро оставлены для организации жизнеобеспечения шахты. Пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что из-за возгорания работа шахты приостановлена.