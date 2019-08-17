В результате взрыва на свадьбе в Афганистане пострадало 20 человек

#TragicNews - #Kabulblast Initial reports says of that at least 20 people got killed inside the "Dubai City Hotel" after a explosion at a wedding ceremony in #Afghanistan capital city pic.twitter.com/mELYLIoUcH — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) 17 августа 2019 г.

На западе столицы Афганистана во время свадебной церемонии произошёл взрыв. Пострадало не менее двадцати человек, они сейчас находятся в больницах, сообщает Reuters со ссылкой на местные медицинские учреждения.

Инцидент произошел в 22:40 по местному времени. По данным телеканала TOLONews, к тому моменту в здании собрались десятки гостей.

Информации о жертвах взрыва не поступало.