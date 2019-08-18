В Подмосковье завершились V Армейские международные игры

Торжественная церемония завершилась масштабным световым шоу и салютом, а в небо поднялось 120 дронов.

В подмосковном парке "Патриот" завершились V Армейские международные игры. В церемонии принимал участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, который и объявил о закрытии игр.

— Пять лет назад, когда мы начинали всё это, у нас не было сомнений, что такие игры нужны, но мы не думали, что они приобретут столь широкий масштаб. И сегодня в десяти странах мира проходят армейские игры, 39 стран направили свои команды, — отметил Шойгу.

Глава ведомства поблагодарил зарубежных коллег, которые "сочли важным" выступить на играх, и выразил уверенность, что в следующем году число стран — участниц Армейских игр возрастёт. Шойгу также отметил, что если число участников следующих соревнований увеличится на 20–30, то это сможет привнести дополнительный вклад в укрепление мира на планете.

— Именно поэтому я приглашаю всех на игры следующего года. Армейские международные игры объявляю закрытыми, — отметил российский министр.

Торжественная церемония завершилась масштабным световым шоу и салютом, а в небо поднялось 120 дронов, которые создали анимированные картины на тему Армейских игр. После этого все зрители увидели красочный салют.

Ранее Сергей Шойгу в беседе с телеканалом "Россия 1" заявил, что Россия будет рада участию стран НАТО в Армейских играх.