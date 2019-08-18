Нурмагомедов понадеялся, что Даниэль Кормье скоро завершит карьеру

Российский боец смешанного стиля чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался TMZ, что желает Даниэлю Кормье одержать победу над Стипе Миочичем и закончить после этого карьеру.

Выразив готовность поддержать Кормье, он подчеркнул, что "40 лет — не 30", его другу пора покинуть октагон.

— Честно говоря, хотел бы, чтобы он завершил карьеру. У него есть работа и деньги. Он один из величайших спортсменов, которые когда-либо выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Я действительно хочу, чтобы он ушёл, — заявил спортсмен.

В то же время Нурмагомедов признал, что 40-летний Кормье, вопреки его надеждам, едва ли уйдёт из спорта, потому что "такие, как он, не умеют останавливаться".

Напомним, в ночь с 17 на 18 августа мск Кормье попытается отстоять титул чемпиона UFC в тяжёлом весе и одержать победу над экс-чемпионом UFC Стипе Миочичем.