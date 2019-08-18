Минздрав Тульской области сообщил о 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе Лопатково — Ефремов в Тульской области пострадало 12 человек. Уточнённую информацию приводит Минздрав региона.

— По уточнённой информации, состояние пострадавших в ДТП 17 августа в Тульской области оценивается как стабильное. В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы восемь человек, из них один ребёнок, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что четыре человека были отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, днём 17 августа автомобиль Kia и микроавтобус Volkswagen столкнулись на трассе в Тульской области. В результате ДТП погиб один человек.