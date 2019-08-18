Целовавший Ольгу Бузову певец заявил, что у них "всё сложно"

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При этом он признался, что очень скучает по телеведущей, а в скором времени парочка побалует нас новыми подробностями отношений.

Певец и экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Олег Майами заявил, что после поцелуя с Ольгой Бузовой в их отношениях наступили непростые времена.

У нас с Олей всё сложно. Тем более она сейчас занимается проектом "План "Б", на который согласилась давно, ещё до того, как мы сблизились, рассказал он порталу Teleprogramma.Pro.

Майами также признался, что очень скучает по телеведущей, и пообещал, что парочка всё расскажет, когда Ольга вернётся со съёмок на Бали.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором молодые люди страстно целуются за столиком в ресторане.

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