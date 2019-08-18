Целовавший Ольгу Бузову певец заявил, что у них "всё сложно"

При этом он признался, что очень скучает по телеведущей, а в скором времени парочка побалует нас новыми подробностями отношений.

Певец и экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Олег Майами заявил, что после поцелуя с Ольгой Бузовой в их отношениях наступили непростые времена.

— У нас с Олей всё сложно. Тем более она сейчас занимается проектом "План "Б", на который согласилась давно, ещё до того, как мы сблизились, — рассказал он порталу Teleprogramma.Pro.

Майами также признался, что очень скучает по телеведущей, и пообещал, что парочка всё расскажет, когда Ольга вернётся со съёмок на Бали.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором молодые люди страстно целуются за столиком в ресторане.