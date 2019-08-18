Вучич пригласил Шойгу посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу посетить Белград и оценить боеспособность сербской армии. Сообщение сербского лидера передал Шойгу его зарубежный коллега Александр Вулин в ходе встречи.

— Наш президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию, — цитирует главу оборонного ведомства Сербии РИА "Новости".

При этом министр подчеркнул, что от боеспособности армии его страны зависит обстановка на Балканах.

Вулин добавил, что при действующем президенте Сербия не станет членом Североатлантического альянса и оставляет за собой право самостоятельно "выбирать друзей и принимать решения".