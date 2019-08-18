Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе матча "Зенит" — "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков призвал форварда "Зенита" Артёма Дзюбу отказаться от слова "позор", оценивая судейство встречи команд в Санкт-Петербурге в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

— Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают жёлтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить "позор" , — заявил Глушаков.

Хавбек грозненцев также подчеркнул, что команде и так было сложно играть в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева в дебюте матча.

— Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им? — добавил Глушаков.

Напомним, "Зенит" и "Ахмат" не забили друг другу голов в Петербурге. При этом матч запомнился неоднозначным судейством главного арбитра встречи Алексея Матюнина, а также массовой дракой. После игры нападающий петербуржцев Артём Дзюба назвал "позором" работу судейской бригады встречи.