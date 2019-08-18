Мэр канадской столицы совершил каминг-аут

Градоначальник отметил, что был избран в городской совет Оттавы в 30 лет и сейчас сожалеет, что все эти годы хранил свой секрет.

Мэр Оттавы Джим Уотсон рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Признание 58-летнего градоначальника опубликовали в издании Ottawa Citizen.

— Я гей. Ну вот, я сказал это, вернее написал. Чтобы произнести эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, — заявил мэр столицы Канады.

Уотсон добавил, что за всю жизнь он рассказывал о своей ориентации лишь двоим друзьям и с волнением представлял, как такую новость воспримут его близкие.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на признание мэра и поблагодарил его за смелый поступок, понадеявшись, что его слова "вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть".