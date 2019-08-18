Израиль открыл огонь на границе с сектором Газа

На границе сектора Газа израильские военные открыли огонь по вооружённым палестинцам, сообщает армейская пресс-служба.

У забора безопасности на северной границе сектора было замечено несколько "вооружённых подозреваемых". Военные Армии обороны Израиля открыли по ним огонь с вертолёта и из танка.

О погибших и пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация, что израильским военным удалось засечь и обезвредить ракету, выпущенную из сектора Газа.