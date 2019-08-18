В Москве неизвестный похитил из сейфа организации более 1,3 млн

Неизвестный похитил из офиса московской организации в районе Басманный более 1,3 миллиона рублей. Об инциденте сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В правоохранительные органы о преступлении сообщил гендиректор компании, пострадавшей от действий злоумышленника.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в неустановленное время в помещении ООО по указанному адресу неизвестный путём свободного доступа из сейфа совершил кражу принадлежащих данной организации денежных средств в сумме одного миллиона 305 тысяч 187 рублей, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту данного преступления возбудили уголовное дело по статье "Кража".