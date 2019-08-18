Депутат Верховной рады рассказал об уничтожении украинского производства

Евгений Мураев отметил, что власть больше интересует утверждение сценария для Марша достоинства на День независимости

Украина теряет остатки производства и научно-технических достижений, заявил на своей странице в "Фейсбуке" депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая своё производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей как конкурентов руками нашей же власти, — пишет политик.

Подробнее он рассказывает о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. А. Морозова. За годы своей работы оно выпустило множество единиц бронетехники, включая танк Т-34 и бронетранспортёры БТР-3 и БТР-4. Бюро, по словам Мураева, оставили без заказов и инвестиций на разработку новых образцов техники. К тому же за невыполненные заказы предприятию грозит многомиллионный штраф от Минобороны Украины, ведущий к полной блокировке производства.

— Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал, — рассказал депутат.

Ранее Евгений Мураев раскритиковал власти Незалежной за то, что они покупают уголь за границей, вместо того чтобы вкладывать деньги в собственные предприятия.