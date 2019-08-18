Фотограф из Сургута обвинил Black Star в незаконном присвоении его снимка

Фотограф Михаил Батенёв заявил, что лейбл BlackStar и украинский рэпер Pabl.A, сотрудничающий с проектом Тимати, незаконно используют его снимок в коммерческих целях. Своим возмущением он поделился в "Пикабу".

Батенёв рассказал, что в феврале узнал о том, что некий рэп-исполнитель Pabl.A использовал его снимок для обложки своего сингла.

В тот момент Батенёв находился в Таиланде, но на инцидент отреагировал и рассказал о нём в сториз, а также направил по электронной почте официальную претензию лейблу с требованием связаться с ним. Развёрнутого ответа от BlackStar не последовало, однако Pabl.A написал ему в "Инстаграме".

В своём посте житель Сургута опубликовал скриншоты переписки, из которых видно, что автор композиции не знал о том, что снимок мог кому-то принадлежать, и предложил оставить всё как есть, а в будущем "сотрудничать по правилам". Батенёва этот вариант не устроил, так как рэпер просто нашёл снимок в Интернете, "не проверил" его и получает отчисления.

Вернувшись из длительной поездки, фотограф нашёл адвоката и направил ещё несколько писем, а также позвонил в компанию. Так как его претензии оставили без внимания, мужчина решил разбираться в судебном порядке и уже подготовил все необходимые доказательства.

— На данный момент мы отправили иск в суд, а также сделали запросы на количество скачиваний, покупок, прослушиваний и просмотров, — отметил фотограф.