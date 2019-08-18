В Стамбуле из-за сильных ливней погиб бездомный мужчина

Floods in #Istanbul today pic.twitter.com/LLz9BNqLEC— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) 17 августа 2019 г.
От наводнения в районе Стамбула Ункапаны погиб бездомный мужчина. Его тело было найдено в одном из подземных переходов, сообщает издание Hürriyet Daily News.
Дороги, дворы, подземные переходы, магазины и тоннели города затопило из-за сильнейших ливней. В нескольких районах не ходит транспорт, в остальных частях города проезд затруднён.
В районе Фатих затопило рынок Гранд-базар. Владельцы лавок пытаются спасти от воды хотя бы часть товаров.
Ливни размыли дороги, на автострадах образовались огромные пробки. Людей пришлось эвакуировать. Один автомобиль провалился в образовавшуюся яму.
Паромное сообщение, которое связывает европейскую и азиатскую части города, также остановлено. Власти призывают граждан быть осторожными.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram