В Стамбуле из-за сильных ливней погиб бездомный мужчина

От наводнения в районе Стамбула Ункапаны погиб бездомный мужчина. Его тело было найдено в одном из подземных переходов, сообщает издание Hürriyet Daily News.

Дороги, дворы, подземные переходы, магазины и тоннели города затопило из-за сильнейших ливней. В нескольких районах не ходит транспорт, в остальных частях города проезд затруднён.

В районе Фатих затопило рынок Гранд-базар. Владельцы лавок пытаются спасти от воды хотя бы часть товаров.

Ливни размыли дороги, на автострадах образовались огромные пробки. Людей пришлось эвакуировать. Один автомобиль провалился в образовавшуюся яму.

Паромное сообщение, которое связывает европейскую и азиатскую части города, также остановлено. Власти призывают граждан быть осторожными.