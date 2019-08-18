Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321, севшего в кукурузном поле

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в "Фейсбуке" восхитился подвигом пилотов лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний", которые сумели избежать катастрофы самолёта и посадили его в кукурузном поле.

— Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы, — отметил Мураев.

Он также напомнил, что у горя и радости не бывает национальности, так же, как и у героизма. Однако это распространяется, по его словам, лишь на "нормальных людей".

Напомним, что 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Данный вариант произошедшего внимательно рассмотрел Лайф в собственном расследовании.

В результате приземления на кукурузном поле пострадало 76 человек из присутствовавших на борту 226 пассажиров и семи членов экипажа. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.