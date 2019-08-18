В Казахстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

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Фото © Flickr/viviandnguyen

В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.

По состоянию на 7:00 (04:00 мск. — Прим. ред.) сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В Департаменте по ЧС области и городе Жаркенте созданы оперативные штабы, открыт телефон горячей линии, — рассказал Нурахметов.

По предварительным данным, очаг сейсмособытия располагался на глубине около пяти километров.

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