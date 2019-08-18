Британская компания отказалась поставлять углеволокно для телескопа "Спектр-М"

Проект удалось спасти благодаря японской компании Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов.

Создатели космической обсерватории "Спектр-М" едва не остались без поставщика углеволокна. Об этом рассказала замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачёва.

Как уточняется, долгое время закупки производились у британской компании, однако потом эту фирму приобрёл гражданин США — и для проекта пришлось искать другого поставщика.

— До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории "Спектр-М". Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам "тёплые" письма, — цитирует Лихачёву РИА "Новости".

При этом она добавила, что новым поставщиком стала японская компания Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов.

Отмечается, что в ходе реализации проекта учёные не раз сталкивались с недобросовестными поставщиками из США, которые неоднократно обманывали, не высылая обещанные уникальные микросхемы. Тем не менее, по словам замдиректора Физинститута РАН, не все западные партнёры ведут себя подобным образом.

Обсерватория "Спектр-М" с десятиметровым космическим телескопом предназначена для изучения различных объектов Вселенной. По предварительным данным, проект будет завершён не раньше 2027 года.