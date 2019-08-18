При падении легкомоторного самолёта на дом в США погиб один человек

Как передаёт телеканал NBC со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.

В момент крушения воздушного судна на его борту находилось трое мужчин, один из которых погиб. Находившаяся в самом доме 21-летняя девушка получила серьёзные травмы, также числится пропавшим без вести мужчина. 30-летняя женщина, бывшая в том же доме в момент аварии, не пострадала, передают местные власти.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в 16:15 по местному времени (23:15 мск). Обстоятельства аварии расследуются.