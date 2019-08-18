Американские СМИ рассказали о развитии ВМФ России

Главным козырем отечественного флота является его опора на малые суда, в отличие от США.

Российский Военно-морской флот стремительно развивается и полностью отвечает военной доктрине страны. Об этом говорится в статье американского издания National Interest.

Журналисты отмечают ряд противоположностей между ВМФ России и США. В частности, речь идёт о том, на какие корабли страны опираются. Если в Штатах акцент делается на эсминцы и другие крупные суда, то в РФ активно используются малые корабли по типу "Смерча".

При этом, несмотря на размер, все корабли оснащены серьёзным вооружением, в том числе и крылатыми ракетами "Калибр".

— Хотя эти суда малы, они обладают серьёзной огневой мощью. В последние годы корветы с Каспийского моря нанесли удар "калибрами" по целям в Сирии — и при этом все они никогда не покидали российских вод, — говорится в статье.

При этом издание также отмечает, что российский флот обладает рядом преимуществ, однако ВМФ США и Китая также имеют свои плюсы в сравнении с российским.

Раннее издание National Interest сравнило бомбардировщик Ту-160 и американскую модель В-1В, отметив преимущество российского лайнера.