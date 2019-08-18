В воскресенье в столице ожидается облачная погода, временами дождь

В воскресенье, 18 августа, в Москве ожидается облачная погода и кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём прогреется до 20–22 градусов тепла. А вот в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, до 10 м/с.

В Московской области днём ожидается от 19 до 24 градусов тепла, ночью не более девяти.

Жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра сохранится в Москве до 9:00 воскресенья. До того же часа в Подмосковье действует предупреждение о потенциально опасной погоде из-за грозы.