На Аляске из-за аномальной жары массово умирает лосось

Директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон с другими учёными проверила факт массовой гибели рыбы.

Местные жители сообщили о массовой гибели лосося в реке Коюкук на севере штата Аляска. Специалисты осуществили проверку, в ходе которой нашли не менее 850 мёртвых особей в период нереста. По предположениям учёных, погибших рыб на деле в десять раз больше, сообщает телеканал CNN.

Тушки лосося проверили на наличие инфекций, паразитов и физических поражений, однако ничего из перечисленного не было обнаружено. По мнению научных сотрудников, рыбы погибли от теплового стресса, который вызывала аномально жаркая погода в регионе. Вода и воздух здесь прогрелись так, что побили все температурные рекорды.

Ранее температура воды в этой местности никогда не превышала 24 градуса Цельсия. Сейчас, из-за резкого потепления, рыбы перестали получать кислород в достаточном объёме. Как следствие, у лосося просто не было энергии для нереста, многие особи погибли прямо с икрой в животе.

Из-за массового вымирания этой рыбы может наступить настоящая природная катастрофа. Помимо значительного сокращения популяции вида это означает ещё и гибель для многих косаток, которые питаются мясом лосося.

Ранее Лайф рассказывал о массовом вымирании рыб на Байкале.