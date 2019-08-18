Второе землетрясение за сутки произошло в Казахстане

В 9:12 по местному времени (6:12 мск) 18 августа в Алма-Атинской области Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию республики.

— Эпицентр землетрясения расположен в 78 километрах на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения — 9.6. Магнитуда — MPV 4.9, — сообщают сейсмологи. Очаг залегает на глубине 20 километров.

Четырьмя часами ранее, в 5:07 по местному времени (2:07 мск), в этом же районе страны, северо-восточнее Алма-Аты, произошли подземные толчки магнитудой 5,4. О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.