Премьер Афганистана осудил унёсший жизни более 60 человек теракт на свадьбе

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Фото © EPA / Jawad Jalali

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил произошедший в субботу вечером на одной из свадеб в Кабуле теракт.

Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершённую на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное и жестокое нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокие соболезнования семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром, — написал политик в посте в Twitter.

Напомним, что в результате теракта в банкетном зале в Кабуле погибло 63 человека, 182 пострадали. По словам очевидцев, на свадебном торжестве в момент взрыва присутствовали сотни человек.

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