Российская короткометражка "Отпуск" получила приз на кинофестивале в Швейцарии

Режиссёр картины признался, что для него самого победа стала абсолютно неожиданной.

Короткометражный фильм Антона Сазонова "Отпуск" получил приз за лучшую режиссуру в программе "Леопарды завтрашнего дня" (Pardi di domani) на ежегодном фестивале в швейцарском Локарно, сообщает ТАСС.

— Фестиваль Локарно так устроен, что я был на нём всего несколько дней и не видел всех фильмов из своего конкурса, поэтому победа — абсолютно неожиданная. Один из членов нашего жюри, Майк Плант, — отборщик короткого метра фестиваля "Сандэнс", и это особенно приятно, для меня это не менее важный киносмотр, — рассказал агентству режиссёр.

Сазонов также сообщил, что продолжит участвовать в различных фестивалях со своей лентой и в следующем году. Однако показывать "Отпуск" на территории России в этом году пока не планирует.

Кинофестиваль, который ориентирован на открытие новых имён в кинематографе и развитие авторского кино, проходил в городке Локарно с 7 по 17 августа.