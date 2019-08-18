Минздрав сообщил об ухудшении состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

Состояние двух взрослых, пострадавших при столкновении автобуса со стеной здания в Перми, ухудшилось. Об этом сообщила пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.

— По состоянию на 08:30 (6:30 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжёлое состояние), — сказано в сообщении ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что всем госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вечером 17 августа ведомство сообщало, что в тяжёлом состоянии после ДТП находятся один несовершеннолетний и шестеро взрослых.

Напомним, в субботу в Перми автобус врезался в стену магазина. В результате ЧП погибла женщина. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность транспортного средства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места трагедии.