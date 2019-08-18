Названа десятка самых популярных курортов России для отдыха с детьми в сентябре

Туристический сервис Tvil.ru на основе бронирований путешественников составил список из 10 самых популярных черноморских курортов России для отдыха с детьми в сентябре. Тройка лидеров — Евпатория, Ялта и Сочи.

Отметим, что Ялта с отрывом стала самым дорогим курортом, представленным в подборке. Там аренда жилья на сутки обойдётся в среднем в 3,5 тысячи рублей. Дешевле всего будет остановиться в Анапе и Геленджике, где жильё на сутки можно арендовать за две тысячи рублей. Последний, к слову, замыкает топ-10.

В десятку самых популярных курортов также вошли Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь.

Эксперты сравнили и длительность пребывания семей на отдыхе. Дольше всего туристы задерживаются в Евпатории (12,6 ночи), Анапе и Геленджике (по 11 ночей). А вот на отдых в Сочи гости города выделяют меньший срок — 9,9 ночи.

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