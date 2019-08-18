Полиция задержала водителя автобуса, врезавшегося в стену здания в Перми

Полиция задержала 39-летнего водителя автобуса, который 17 августа врезался в стену здания в Перми, в результате чего одна женщина погибла, ещё 32 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД РФ.

— В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации, — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, мужчину проверили с помощью алкотестера на предмет опьянения — установлено, что в момент ДТП он был трезв.

Напомним, в субботу в Перми автобус врезался в стену магазина. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность транспортного средства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места трагедии.