Шойгу заявил о готовности России к переговорам с США по вооружениям

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по вооружению после прекращения действия Договора о РСМД.

— Мы никогда не отказывались от диалога. Более того, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля месяца по 2 августа. Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий, более того, мы показали ту ракету, которая вызывала сомнения, и провели брифинг, — сказал глава российского оборонного ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

Шойгу подчеркнул, что РФ всё ещё готова к диалогу по этому поводу.

Глава Минобороны также сообщил, что средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, были заложены в американском бюджете почти за год до выхода Вашингтона из соглашения.

Ранее Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

Напомним, что ДРСМД прекратил своё действие 2 августа. За полгода до этого США заявили о решении выйти из соглашения, обвинив Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств этому представлено не было.