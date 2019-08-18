Трамп по ошибке пристыдил сторонника за лишний вес: Иди домой, займись спортом

Позднее американский лидер раздобыл номер мужчины и позвонил ему, чтобы извиниться.

In which Trump mistakenly has a Trump supporter ejected. pic.twitter.com/m9gUVhAbLA — Claude Taylor (@TrueFactsStated) August 16, 2019

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, по ошибке пристыдил одного из них за лишний вес, перепутав с протестующими. Об этом сообщает Fox News.

Как уточняется, во время выступления американского лидера недовольные его политикой попытались устроить акцию протеста и сорвать мероприятие. Действия демонстрантов пресекли охранники — стали выводить их. Трамп обратил внимание присутствовавших на одного из мужчин, приняв его за протестующего.

— У этого парня серьёзные проблемы с весом. Иди домой, начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста, — сказал Трамп с трибуны.

Уже после ралли глава Соединённых Штатов, узнав о том, что пристыдил собственного сторонника, раздобыл его имя и номер и позвонил прямо из самолёта. Трамп оставил ему голосовое сообщение.

Сам Фрэнк Доусон, ставший объектом критики президента США, заявил, что не обижается на него.

— Всё нормально, я люблю этого парня. Он — лучшее, что случалось с этой страной, — сказал мужчина.