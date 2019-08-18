Постпред Украины в СЕ признал потерю страной государственности

Украина стремительными темпами теряет своё население и территорию. Об этом заявил постпред Незалежной в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье для издания "Зеркало недели".

— За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений, — подчеркнул дипломат.

По словам Кулебы, территория страны значительно уменьшилась за последние годы. Резко сократилась и численность населения. В качестве причин этого дипломат назвал миграцию, смертность и неспособность Украины найти сбалансированное решение для вопроса идентичности граждан страны.