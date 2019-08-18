СМИ узнали о фотографе, который сделал обнажённые снимки мёртвой Мэрилин Монро

После смерти актрисы от передозировки фотограф придумал план, как сделать её посмертные снимки в морге.

Телеканал Fox News выпустит новый документальный фильм о смерти знаменитой актрисы Мэрилин Монро в 1962 году. В частности, лента расскажет о фотографе Ли Винере, который сумел сделать снимки кинодивы в морге. Об этом сообщается на сайте американского телеканала.

После смерти Монро от передозировки фотограф придумал план, как сделать посмертные снимки актрисы. Как рассказал его сын, Винер подкупил охранников морга, предложив им пару бутылок скотча. Затем фотограф спокойно прошёл в помещение, где находилось тело Монро.

Винер успел сделать множество снимков и отправил в издание Time. В том числе знаменитое фото Мэрилин с биркой на пальце. Но часть плёнки фотограф надёжно спрятал. На нём мёртвая актриса была запечатлена в обнажённом виде. Винер скончался в 1993 году, но так и не рассказал, где находятся спрятанные снимки.