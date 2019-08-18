Мощный пожар уничтожил рынок под Парижем

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Фото © Twitter / Isabelle Balkany

Пока не известно, является ли возгорание случайным или причиной послужил чей-то злой умысел.

В пригороде Парижа Леваллуа-Перре произошёл пожар, уничтоживший около 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей. Об этом сообщает Le Parisien.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://pbs.twimg.com/media/ECOzKAUX4AUKNzZ?format=jpg&name=medium" target="_blank">Isabelle Balkany</a></p>

Пламя вспыхнуло в ночь с субботы на воскресенье в одном из помещений рынка, который находится в одном здании с Дворцом спорта и квартирами, жители которых будут размещены в павильонах для отдыха. Пока не известно, является ли возгорание случайным или кто-то устроил поджог.

В огне никто не пострадал. В ликвидации возгорания приняли участие около 160 пожарных.

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