Мощный пожар уничтожил рынок под Парижем

Пока не известно, является ли возгорание случайным или причиной послужил чей-то злой умысел.

В пригороде Парижа Леваллуа-Перре произошёл пожар, уничтоживший около 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей. Об этом сообщает Le Parisien.

Пламя вспыхнуло в ночь с субботы на воскресенье в одном из помещений рынка, который находится в одном здании с Дворцом спорта и квартирами, жители которых будут размещены в павильонах для отдыха. Пока не известно, является ли возгорание случайным или кто-то устроил поджог.

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ALERTE !!!!

Très important incendie Marché Henri-Barbusse, sous le Palais des Sports Gabriel-Péri et l’immeuble d’une centaine de logements sociaux.

Maîtrisé par plus de 160 pompiers, aucun blessé, habitants accueillis au Pavillon des Fêtes... À suivre... #Levallois pic.twitter.com/yaSoiq9kvK — Isabelle Balkany ♦️ (@ibalkany) August 18, 2019

В огне никто не пострадал. В ликвидации возгорания приняли участие около 160 пожарных.