В Карпатских горах погиб известный альпинист

В 2016 году Терек покорил пик 5 в Гималаях, став одним из первых альпинистов, кому удалось сделать это.

Известный румынский альпинист Жолт Терек погиб в горном массиве Фэгэраш в Карпатах. Об этом сообщает "Радио Румынии".

Спасатели обнаружили тело 45-летнего альпиниста у горы Негою. Его доставили вниз на носилках, так как вертолёт не смог приземлиться в этой местности.

В 2016 году Жолт Терек взошёл на пик 5 в гималайском районе Макалу и стал одним из первых альпинистов, которому покорилась эта вершина, открытая для восхождений в 2003 году. Также он был руководителем экспедиции на вершину Нангапарбат высотой 8126 метров.

Ранее сообщалось, что в горах Грузии пропали три альпинистки из Белоруссии.