Шойгу заявил, что полёты Ту-160 на Чукотку — это не попытка "дразнить" США

Глава ведомства также подчеркнул, что американцы знают об этих плановых полётах.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что полёты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку выполняются согласно плановой работе, а не для того чтобы "дразнить" США.

— Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полёты, — передаёт "Россия-24" его слова.

Глава ведомства также отметил, что американцы знают об этих полётах, которые ставятся в "планах на начало года".

Также он уточнил, что в рамках плановой работы было и совместное патрулирование самолётов России и КНР. Эти полёты провели в конце июля над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Как отметил Шойгу, так две страны, которые настроены на сотрудничество, "пытаются подчеркнуть всем, что они хотят обеспечить свою безопасность".

Ранее Лайф сообщал, что Шойгу заявил о готовности России к переговорам с США по вооружениям.