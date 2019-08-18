Директор Шатунова прокомментировал скандал с песнями "Белые розы" и "Седая ночь"

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал заявление продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина о том, что певец покинул коллектив и полностью отказался от исполнения хитов группы.

— Он как правообладатель запретил петь свои песни Юрию Шатунову. С чем это связано? Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара? — заявил представитель Шатунова в разговоре с корреспондентом "Вечерней Москвы".

Кудряшов сравнил ситуацию с кошмарным сном и заверил, что Шатунов никогда не отказывался от исполнения песен группы "Ласковый май".

— Шатунов не хочет комментировать, у него нет слов! Он передал только, что песни "Белые розы" и "Седая ночь" — это его визитные карточки. Это определил народ, — сказал директор артиста, отметив, что продюсер публикует в соцсетях не соответствующую действительности информацию.

Помощник Разина Сергей в комментарии изданию заявил, что продюсер пока не собирается комментировать скандал вокруг исполнения Шатуновым песен группы "Ласковый май".

— Он только передал: "Всё будет хорошо. Для обеих сторон так или иначе всё к лучшему", — уточнил представитель продюсера.

Напомним, 15 августа продюсер музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин в посте в "Инстаграме" сообщил о решении Юрия Шатунова отказаться от исполнения репертуара группы. Разин написал, что музыкант якобы заявил, что "уже перерос и не хочет исполнять на своих концертах" старые хиты.