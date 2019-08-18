Таксист изнасиловал спящую пассажирку и потребовал с неё оплату химчистки

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Фото © Facebook / Thomas Hogan

Сторона защиты настаивала на том, что секс был по обоюдному согласию, но суд счёл эти доводы неубедительными.

В Филадельфии водитель такси изнасиловал пассажирку, находившуюся без сознания. Об этом сообщает NBC.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.frix7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/68286319_2396253940463358_5533636491231625216_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk5oDbfMY8g7dlwEl_YsgJhx6TYcvK4ObnXehEAUkCtIwESubrV2oxe-RbilwRNPuA&_nc_ht=scontent.frix7-1.fna&oh=5b10ceae965f0042f3838c0db1d2e2b4&oe=5DD6831C" target="_blank">Thomas Hogan</a></p>

Таксист подобрал девушку на улице возле казино. Увидев её состояние, мужчина решил поехать более длинной дорогой. В итоге путь занял около часа, хотя до места назначения было всего 15 минут. За это время девушка уснула, и таксист изнасиловал её.

Позже он потребовал с пострадавшей 150 долларов за химчистку, так как её стошнило в машине. Утром девушка обнаружила на своём теле синяки и направилась в больницу, где ей подтвердили факт изнасилования.

Сторона защиты настаивала на том, что секс был по обоюдному согласию, однако эти доводы судья признал неубедительными. Теперь 27-летнего мигранта из Египта ждёт тюремный срок, а после депортация на родину.

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