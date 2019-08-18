Таксист изнасиловал спящую пассажирку и потребовал с неё оплату химчистки

Сторона защиты настаивала на том, что секс был по обоюдному согласию, но суд счёл эти доводы неубедительными.

В Филадельфии водитель такси изнасиловал пассажирку, находившуюся без сознания. Об этом сообщает NBC.

Таксист подобрал девушку на улице возле казино. Увидев её состояние, мужчина решил поехать более длинной дорогой. В итоге путь занял около часа, хотя до места назначения было всего 15 минут. За это время девушка уснула, и таксист изнасиловал её.

Позже он потребовал с пострадавшей 150 долларов за химчистку, так как её стошнило в машине. Утром девушка обнаружила на своём теле синяки и направилась в больницу, где ей подтвердили факт изнасилования.

Сторона защиты настаивала на том, что секс был по обоюдному согласию, однако эти доводы судья признал неубедительными. Теперь 27-летнего мигранта из Египта ждёт тюремный срок, а после депортация на родину.