В новом аэропорту Саратова приземлился первый самолёт

Тестовый полёт на Boeing 737-800 выполнила авиакомпания "Победа" из московского Внуково.

В новом аэропорту Саратова Гагарин приземлился первый самолёт. Для всех других рейсов воздушная гавань откроется 20 августа. В аэропорт переведут все рейсы из старого аэропорта Центральный, сообщает телеканал "Саратов 24".

Тестовый полёт на Boeing 737-800 выполнила авиакомпания "Победа" из московского Внуково. На борту лайнера находилось порядка 180 человек. Среди них председатель Госдумы — уроженец Саратовской области — Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта.

Как это принято в авиации при встрече нового рейса, пожарные автомобили сделали водную арку для приземлившегося самолёта.