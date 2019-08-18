В Приморье с разбитых штормом судов спасли более 70 рыбаков из КНДР

Уточняется, что в ближайшее время они по упрощённой процедуре будут отправлены на родину.

Свыше 70 рыбаков из Северной Кореи спасены в Приморье с судов, разбитых штормом во время тайфуна "Кроса". Об этом сообщило региональное пограничное управление ФСБ России.

— Около 75 спасённых рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину. Всех их передадут сопредельной стороне по упрощённой процедуре, — сказано в сообщении ведомства.

В погрануправлении напомнили, что ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий моряки, согласно законодательству РФ, не являются нарушителями государственной границы.

В настоящее время у берегов Приморья остаются лишь единичные шхуны, которые выбросило на мель.

Ранее Лайф публиковал траекторию возможных движений тайфуна "Кроса". Подчёркивалось, что, независимо от того, какие территории он затронет, стихия всё равно повлияет на погодные условия в Приморье.