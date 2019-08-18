В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка

Об инциденте полицейским рассказал единственный свидетель происшествия — водитель бизнесмена.

На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.

Как сообщает издание NOI, об инциденте полицейским рассказал единственный свидетель происшествия — водитель бизнесмена. По его словам, начальник попросил вывезти его за город, где написал записку с содержанием: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Потом он покончил с собой.

Лункашу был женат на одной из сестёр Плахотнюка и был одним из его ближайших деловых партнёров. Он является учредителем нескольких компаний, которые занимались экспортом, бизнесом в сфере строительства, торговлей сигаретами. Лункашу владел несколькими домами, квартирами и другой недвижимостью в Кишинёве. Также ему принадлежал дом, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне, который он приобрёл для Плахотнюка.

Напомним, Тверской суд Москвы 5 августа заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В России он обвиняется в организации преступного сообщества и валютных операциях по переводу денег с использованием подложных документов. Согласно данным следствия, Плахотнюк находится в США.