Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Москве

Полиция начала доследственную проверку по факту аварии, на месте работают дознаватели.

Водитель туристического автобуса, врезавшегося в столб в Москве, предположительно, не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС.

— Автобус заскользил на дороге из-за влажного асфальта, в результате чего его занесло вправо и он врезался в мачту городского освещения, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Напомним, туристический автобус, в котором ехало 32 гражданина Китая, врезался в столб на шоссе Энтузиастов. По последним данным, в результате аварии пострадало 15 человек, у них лёгкие травмы. Лайф публиковал видео момента аварии.