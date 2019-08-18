Спрос на аренду однушек в России достиг пика за пять лет

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Москве превысила отметку в 35 тысяч рублей.

Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекордной отметки за последние пять лет. Об этом сообщает "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что это связано с желанием квартиросъёмщиков снять более дешёвое жильё. В связи с ростом цен на новостройки собственники квартир подняли стоимость аренды на один-два процента. В результате однушки в городах-миллионниках подорожали на четыре процента. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве превысила 35 тысяч рублей в месяц.

О том, почему опасно снимать квартиру за ремонт, читайте в материале Лайфа.