В румынской психбольнице пациент убил четырёх человек

В уезде Бузэу в Румынии пациент психбольницы убил четырёх человек и ранил ещё девятерых. Инцидент произошёл в ночь на 18 августа, сообщает телеканал B1.

Уточняется, что 38-летний безработный схватил металлический предмет и набросился на пациентов, находившихся в двух палатах. В результате четыре человека погибли, шестеро получили лёгкие травмы головы, трое находятся в коме — у них серьёзные черепно-мозговые травмы.

Подозреваемый был задержан при попытке бегства. Он находится в управлении полиции.

По словам директора психбольницы, всё произошло буквально за минуту. О случившемся медперсоналу сообщила одна из пострадавших пациенток, которая проснулась от удара.