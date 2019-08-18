На юго-западе Москвы в ДТП погиб полицейский — видео

Сотрудник полиции скончался в результате полученных травм в ДТП на Севастопольском проспекте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Управления МВД РФ по Москве.

— Около 11 часов в районе дома номер 29 по Севастопольскому проспекту столкнулись автомобиль ГИБДД и другое транспортное средство, — говорится в сообщении.

Отмечается, что два сотрудника ГИБДД пострадали, один из которых позже скончался. На месте происшествия сильно затруднено движение автомобилей, объезд организован через встречную полосу. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что к месту аварии прибыл медицинский вертолёт.