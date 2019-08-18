Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Москве возросло до 29

В ДТП с участием автобуса, который врезался в столб на шоссе Энтузиастов в Москве, пострадало 29 человек. 19 из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в больницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента столичного здравоохранения сообщает РИА "Новости".

— Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Угрозы для жизни пострадавших нет, — уточнили в депздраве.

Медики отметили, что спустя пять-восемь минут после аварии на место прибыли 15 бригад скорой медицинской помощи и две бригады центра экстренной медицинской помощи.

Напомним, туристический автобус, в котором ехали 32 гражданина Китая, врезался в столб на шоссе Энтузиастов. Лайф публиковал видео момента аварии. Столкновение могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.