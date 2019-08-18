Под Ульяновском подросток зарубил семью из пяти человек

В Ульяновской области произошло страшное убийство семьи из пяти человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела троих взрослых — двух женщин и мужчины— и двоих детей 2015 года рождения обнаружили в частном доме в селе Патрикеево. У всех членов семьи на телах рубленые раны. Орудие убийства пока не установлено.

Неподалёку от места трагедии обнаружили тело подростка. Следствие предполагает, что именно он убил семью (бабушку, дедушку, маму, сестру и брата), а позже покончил с собой.