Мартин рассказал о влиянии критики финала "Игры престолов" на концовку книги

По словам писателя, сериал должен был ускорить работу над книгой, но получилось наоборот.

Писатель Джордж Мартин заявил, что неоднозначная реакция на финал сериала "Игра престолов" никак не отразится на концовке серии романов "Песнь льда и пламени".

— Вы не можете угодить всем, поэтому угодите себе, — передаёт The Guardian слова Мартина.

По словам писателя, сериал должен был ускорить работу над книгой, но получилось наоборот. Когда Мартин сел за книгу, он понял, что написал всего четыре страницы вместо 40.

Кроме того, Мартин признался, что скучает по тем временам, когда он мог спокойно отдаться своему хобби, — заходить в любой книжный, бродить от полки до полки и уходить с большой стопкой книг. Теперь его узнают в течение десяти минут.

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