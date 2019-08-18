Бурятские полицейские спасли пассажиров загоревшейся маршрутки — видео

В Бурятии полицейские спасли пассажиров маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
— Инспекторы отдельного батальона ППС полиции УМВД России по городу Улан-Удэ капитан полиции Бато Дамбаев и младший лейтенант полиции Леонид Будаев спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса, — говорится в сообщении.
Правоохранители увидели загоревшийся автобус на светофоре в районе площади Советов и организовали эвакуацию пассажиров. Им удалось самостоятельно потушить пламя огнетушителями. В результате возгорания никто не пострадал.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram