В Грузии пожалели о выходе из СНГ

Бывший спикер грузинского парламента, оппозиционер Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, выйдя десять лет назад из состава СНГ.

— Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, это была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ, — заявила политик изданию РИА "Новости".

По мнению Бурджанадзе, грузинским властям следовало максимально использовать поле СНГ для озвучивания проблем, а также искать в лидерах организации поддержку и понимание.

Она отметила, что нахождение в составе СНГ никак не ущемляло суверенитет государства, потому "Грузия своим решением допустила ошибку".

Бурджанадзе подчеркнула, что выход Грузии из СНГ — политический шаг, демонстрировавший, что страна вышла "из сферы, где Россия является доминантом".