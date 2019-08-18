СК возбудил уголовное дело по факту расправы над семьёй в Ульяновской области

Следственные органы СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек по факту обнаружения пяти тел в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, тела 69-летней и 42-летней женщин, 66-летнего мужчины и двух четырёхлетних детей были найдены сегодня утром. Все убитые — члены одной семьи. Впоследствии в 500 метрах от места расправы было обнаружено тело 16-летнего подростка, также родственника погибших.

— По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью, — сказано в сообщении СК.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника Лайфа, подросток давно планировал самоубийство. В предсмертной записке молодой человек на трёх листах написал, что уходит сам и "забирает" с собой всех родных.